«Хочу играть за «Ювентус» как можно дольше»: Федерико Гатти о своем будущем в клубе

Федерико Гатти связывает свое будущее с «Ювентусом».

Туринцы подписали защитника в январе 2022 года, но Гатти провел остаток сезона во «Фрозиноне» на правах аренды. Федерико присоединился к «Юве» этим летом и с тех пор отчаянно пытается закрепиться в основе.

И хоть пока Алегри не доверил защитнику железное место в старте, сам Гатти хочет закрепиться в клубе на долгое время. Об этом он рассказал изданию Tuttomercatoweb:

«Конечно, моя мечта носить футболку сборной страны родилась раньше, но я также давно мечтал выступать за «Ювентус». Я играю за выдающийся клуб и хочу оставаться в этой команде как можно дольше. Я должен быть готов на каждой тренировке, каждый раз, когда у тренера возникнут сомнения относительно меня».

Гатти обладает характером воина, мотивации и усердия ему точно не занимать.

Как вы относитесь к Федерико? По вашему, он сможет стать основным защитником «бьянконери»?