Очередная травма в «Ювентусе»: на этот раз пострадал Леонардо Бонуччи

Даже без напряжения из-за очень плотного графика, в «Ювентусе» продолжается бесконечная череда травм. После проблем с Куадрадо и Кьезой и сообщений о том, что Погба понадобится еще месяц, чтобы прийти в форму, травму получил Леонардо Бонуччи.

У капитана дискомфорт в приводящей мышце, и ему потребуется около двух недель на восстановление.

«Результаты обследования Леонардо Бонуччи, полученные сегодня утром, в связи с проблемой, о которой стало известно в конце вчерашней тренировки, показали, что у футболиста воспалена приводящая мышца. Его состояние будет повторно оценено через 10 дней».

Пока сложно сказать, сможет ли Бонуччи вернуться к первому матчу «Ювентуса» в новом году с «Кремонезе», который состоится 4 января. Скорее всего мы увидим его на поле в Кубке Италии против «Монцы» 19 января.