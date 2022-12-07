Туринская Старушка
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От хет-трика Криштиану, до вылета «Барселоны» из ЛЧ: 10 легендарных побед «Ювентуса» при Андреа Аньелли

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Хотя эпоха Андреа Аньелли на посту президента «Ювентуса» закончилась неприятными событиями, под его руководством команда добивалась и серьезных успехов.

IlBianconero решили вспомнить 10 самых ярких побед «Ювентуса» при Аньелли:

1) В хронологическом порядке нужно начать с победы над «Лацио» в апреле 2012 года благодаря штрафному Алекса Дель Пьеро в концовке матча. Победа 2:1 помогла «Юве» выиграть Скудетто в конце сезона.

2) Успех в матче с «Кальяри» в Триесте (0:2) принес «Ювентусу» первый титул в Серии А под руководством Андреа Аньелли и Антонио Конте. В начале матча отличился Вучинич, а в концовке встречи игрок «Кальяри» Микеле Канини помог «Юве», забив автогол.

3) После победы в Серии А «Ювентус» вернулся в Лигу чемпионов и в ноябре 2012 года обыграл будущего победителя турнира «Челси» на домашнем стадионе в пятом туре группового этапа. Матч закончился со счетом 3:0, отличились Квальярелла, Видаль и Джовинко.

4)  В марте 2015 у «Ювентуса» был еще один великолепный вечер в Лиге чемпионов: команда Массимилиано Аллегри одолела «Боруссию» (3:0) в 1/8 финала турнира, Карлос Тевес оформил дубль и отличился Альваро Мората.

5) Два года спустя Пауло Дибала сделал себе имя, став лидером «Ювентуса» в противостоянии с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 3:0, аргентинец оформил дубль, еще один гол записал в свой актив Джорджо Кьеллини.

6) В апреле 2018 года «Наполи» мог положить конец доминированию «Юве» в Серии А, но победа на последних минутах в матче с «Интером» в Милане (2:3) переломила ситуацию в пользу Аллегри. На 89-й минуте встречи решающий гол забил Гонсало Игуаин.

7) В мае 2018 «Ювентус» разгромил «Милан», забив 4 гола и выиграв Кубок Италии в четвертый раз подряд. Мехди Бенатиа оформил дубль, Дуглас Коста и Никола Калинич забили по голу.

8) Март 2019 года -  легендарный хет-трик Криштиану Роналду изменил плачевное положение «Ювентуса» после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Роналду выбил команду Диего Симионе из турнира и провел «Ювентус» в четвертьфинал.

9) В марте 2020 года Пауло Дибала и Аарон Рэмзи одержали важнейшую победу против «Интера» Антонио Конте, этот матч стал последним перед локдауном.

10) В мае 2021 года Деян Кулусевски и Федерико Кьеза стали авторами голов в финале Кубка Италии против «Аталанты» - этот трофей стал последним в эпоху Андреа Аньелли.

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