Конец эпохи. Фабрицио Романо сообщил о кардинальных изменениях в руководстве «Ювентуса»

Главный инсайдер футбола, Фабрицио Романо, заявил, что совет директоров «Ювентуса» принял решение уйти в отставку. Свои посты также покинули Андреа Аньелли и Павел Недвед.

По словам Романо, в ближайшие месяцы будет назначено новое правление и принято решение о новой структуре клуба.

Как сообщается, решающим в отставке Аньелли стало обвинение Андреа в приросте капитала, полученного от продажи актива, в случае «Юве», речь идет о трансферах клуба.

Для фанатов «Ювентуса» эта новость ознаменовала завершение эпохи Аньелли у руля «Ювентуса».

Болельщики «бьянконери» делятся своими эмоциями в соцсетях:

💭 Это то, чего большинство фанатов хотели последние несколько месяцев, а теперь они шокированы

💭 Я хотел, чтобы только Арривабене ушел.

💭 О боже, теперь они назначат Бинотто (руководитель «Феррари»).

💭 Вот это да! Они подали в отставку, чтобы скрыть гол Роналду.

💭 Отставка единым блоком Совета директоров означает либо ожидание надвигающейся бури из-за ошибок в нынешнем управлении, либо в любом случае явную смену курса даже без бури. Следовательно, они все умеют соскакивать, от Аньелли и до Аллегри.

💭 Отличные новости для будущего клуба.

💭 Вот, что происходит, когда ты продаешь Родриго Бентанкура.

💭 Роналду разрушил уже два великих клуба. Месси бы так не поступил.

💭 Аллегри останется. Он будет нашим GOAT.

💭 Обязательно должен прийти Дель Пьеро.

А что вы думаете о таких масштабных изменениях в руководстве клуба? Делитесь вашим мнением в комментарях.