«Николо сказал «нет» «Интеру». Брат Фаджоли назвал 4 клуба, отвергнутых футболистом ради «Ювентуса»

В интервью для TuttoSport Алесандро Фаджоли, брат молодого полузащитника «Ювентуса», рассказал о том, что Николо отказал четырем топ-клубам из-за любви к «бьянконери».

«Когда Николо был в молодежке в «Кремонезе», то отказал «МЮ» - он чувствовал, что не готов уехать из Италии. А ради «Ювентуса» он сказал «нет» «Интеру», а также «Милану» и «Аталанте» - он всегда мечтал носить «черно-белую» футболку».

«Перед стартом этого сезона мы всегда знали, что главное желание Николо – остаться в «Юве», но он рисковал не получить место в составе. В итоге этим летом совместно с клубом было принято решение, что он остается в Турине».

«Под закрытие трансферного окна мы встречались с «Кремонезе» и «Сампдорией», но Николо снова выбрал «Ювентус».

Николо Фаджоли попал в туринский клуб в 2015 году в молодежную команду и всегда тяготел к «бьянконери», сейчас он становится одной из звезд кулба.