«Ювентус» отказался подписывать защитника «Мадрида» даже по сниженной цене

Хуан Куадрадо все ближе к завершению сотрудничества с «Ювентусом», а Данило, похоже, окончательно обосновался в центре обороны, поэтому клубу нужен новый правый защитник если не в январе, то в июне.

Пару дней назад в СМИ появилась информация о потенциальных кандидатах на эту роль в «Ювентусе», среди них упоминался и Альваро Одриосола. Однако, по сообщению источников, итальянский клуб не заинтересован в 26-летнем футболисте «Мадрида».

Согласно Calciomercato, «Реал Мадрид» сам предложил услуги Одриосолы «Ювентусу» по сниженной цене. Итальянцы отказали – Массимилиано Аллегри не впечатлен техническими возможностями испанского футболиста.

Одриосола неплохо проявил себя в прошлом сезоне в «Фиорентине», но на «Сантьяго Бернабеу» он проигрывает конкуренцию Дани Карвахалю и Лукасу Васкесу, поэтому ему редко выпадает шанс проявить себя.

Правый защитник начал карьеру в «Реал Сосьедад», а в 2018 году пополнил ряды «Мадрида», но не смог закрепиться в составе «сливочных».