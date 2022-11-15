«Мне плевать на аплодисменты». Президент «Лацио» советует «Юве» раскрыть кошельки, а не ладоши, чтобы получить Миленковича-Савича

В прошлое воскресенье «Ювентус» провел последний матч перед международным перерывом, убедительно обыграв «Лацио».

Мойзе Кин стал автором дубля, а Аркадиуш Милик поставил красивую точку на последних минутах встречи, в то время как оборона «Юве» записала в свой актив еще один «сухой» матч.

Во время игры произошло одно интересное событие: уходя с поля, полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич получил аплодисменты от болельщиков «бьянконери».

Все знают, что туринский клуб давно следит за игроком, поэтому болельщики решили дать сербу дополнительный повод пополнить ряды Макса Аллегри. Но президент «Лацио» Клаудио Лотито быстро разрушил их надежды: он совершенно ясно дал понять, что считает не аплодисменты, а деньги.

«Я не хочу продавать Сергея, и мне наплевать на аплодисменты», — цитирует Лотито Il Messaggero.

«Посчитайте свои деньги: вам нужно как минимум 100 млн евро, если вы хотите видеть Сергея в черно-белой футболке».

Контракт полузащитника с «Лацио» истекает в 2024 году, посмотрим, продолжит ли Лотито упорствовать, когда сроки будут поджимать.