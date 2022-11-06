Паулу Соуза говорит о слабостях «Ювентуса» и «Интера» перед дерби

Бывший игрок «Интера» и «Ювентуса» Паулу Соуза рассказал о своих ожиданиях от сегодняшнего дерби.

«Юве» и «Интер» - два сильнейших клуба Италии, но этот сезон начался для них неудачно. Команда разделяют всего два очка и ни одна из них пока не в топ-4.

Соуза настаивает, что и у «Ювентуса», и у «Интера» есть слабые места, которые могут стать причиной голов одной или другой команды.

«У каждой команды есть слабости: у «Интера» и «Ювентуса» проблемы на флангах. Важно использовать эти коридоры, чтобы получить превосходство: пропустить игрока, сделать пас, изменить скорость. У «Интера» лучший состав в Серии А: быстрая атака, от которой будет страдать «Юве», даже если плотно засядет в обороне. Туринцам важно доводить все свои атаки до конца и всегда бить по воротам, чтобы избежать контратак», - цитирует Соуса Tuttomercatoweb.