«Важны победы, а не хорошие выступления»: Данило готовится к матчу «Ювентус»-«Интер» и рассказывает о своем отношении к молодым игрокам

Уже завтра «Ювентус» примет «Интер» в ключевом матче для обеих команд. Данило сделал несколько заявления для DAZN перед игрой.

О положении в таблице

«Мы на 10 очков отстаем от лидера, нужно это исправить. «Ювентус» обязан всегда побеждать, я не могу сказать, что у команды сейчас хороший момент, но я знаю, что мы способны идти вперед».

О позитиве

«В матче с «Лечче» я видел демонстрацию силы: в футболе, как и в жизни бывают разные ситуации, но важно не сдаваться и уметь подняться. Мы не только победили в том матче, но и показали правильный настрой».

О молодежи

«Когда я играл в «МанСити», то запомнил Фила Фодена, ему на тот момент было 17 лет – я видел в его глазах желание учиться, совершенствоваться, быть с сильнейшими. В «Юве» я вижу у молодых Миретти и Фаджоли то же желание – для нас, более опытных футболистов, это дополнительный импульс».

«Я стараюсь как можно чаще общаться с молодыми игроками, дать совет – это и мне на пользу, я рад, если могу быть полезен. Сейчас нам очень нужна их помощь, я уверен, что в ближайшем будущем они очень многое смогут дать клубу».

О Поле Погба

«Ювентус» - это его дом. Нам очень грустно, что Погба не может помочь команде, но мы все время видимся в течение недели, и я чувствую, как он хочет вернуться и внести свой вклад, быть частью семьи».

О реванше

«Мы продемонстрировали правильное отношение, хорошо играли, но не смогли победить, а важны только победы. Будучи футболистом «Ювентуса», я не имею права сказать, что это был один из лучших матчей в прошлом сезоне. «Интер» забил, а мы – нет, но для нас эти три очка были очень важны».

«Я думаю, что сейчас все может быть иначе, при всем уважении к сопернику. Я считаю, что мы снова начали показывать хорошую игру, мы сосредоточены, что необходимо в таком матче, как завтрашний».