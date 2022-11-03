Леонардо Бонуччи смог найти позитив в матче «Ювентус»-«ПСЖ»

Леонардо Бонуччи подтвердил, что «Ювентус» недоволен тем, что покидает Лигу чемпионов, потерпев поражение от «ПСЖ», но он похвалил игрой команды в последнем матче группового этапа и порадовался возвращению Федерико Кьезы.

«Вылет после поражения не может нас порадовать. Конечно же, я вижу и позитив: игру команды и возвращение Кьезы, но счастья мы не испытываем. Все футболисты являются частью команды и все они важны: не важно, им 18 лет или 35. Мы упустили свою цель, но сейчас нас ждет очень важный матч, мы должны постараться сократить свое отставание от лидера», - заявил Бонуччи Sky Sport после матча с «ПСЖ».

«Ювентусу» нужен был более удачный результат вчера вечером, чтобы гарантировать себе место во втором по значимости турнире УЕФА, но они не смогли заработать очки в матче с парижанами.

К счастью для команды Аллегри, «Бенфика» разгромила «Маккаби», а «Ювентус» продолжит борьбу в Лиге Европы.