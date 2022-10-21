«Ювентус» готов продлить контракт с Леонардо Бонуччи

По информации Relevo, «Ювентус» намерен продлить соглашение с Леонардо Бонуччи, подтвердив свое доверие капитану, несмотря на слухи о его возможном уходе из клуба.

Надежный инсайдер Ромео Агрести подчеркивает, что центральный защитник готов на продление контракта с «Ювентусом» еще на год – до июня 2025, его действующее соглашение истекает в июне 2024.

В настоящее время Бонуччи получает 6,5 млн евро за сезон, но не исключено, что по новому договору он будет зарабатывать 4,5 – 5 млн.