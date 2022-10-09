📸Один кадр, который доказывает, что Бонуччи никогда не достигнет уровня Кьеллини

В рамках девятого тура Серии А «Ювентус» встречался с «Миланом». Туринцы уступили со счетом 0:2.

Болельщики обратили внимание на эпизод, который, по их мнению, доказывает, что Леонардо Бонуччи никогда не достигнет уровня Джорджо Кьеллини.

На 54-й минуте Браим Диас заполучил мяч и пронесся мимо капитана «Ювентуса», Бонуччи не сделал буквально ничего, чтобы остановить соперника. В результате Диас забил гол, доводя преимущество «Милана» до двух мячей.

Фанаты сразу вспомнили эпизод, уже ставший легендарным. Финал Евро-2020, Кьеллини уверенным движением останавливает Саку, вы и сами помните этот момент.

У защитников совершенно разный менталитет. Возможно, Леонардо не хватает решительности и даже лидерских качеств, которыми обладает Джорджо?