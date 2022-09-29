«У нас есть полтора месяца, чтобы вернуть «Юве» туда, где ему место». Данило обратился к одноклубникам

Данило обратился к своим одноклубникам по окончании международного перерыва.

«Ювентус» был в плохой форме перед поездкой игроков в сборные, а сейчас должен вернуться и сразу начать побеждать, чтобы спасти свой сезон.

Данило прекрасно это понимает и, покидая расположение сборной Бразилии, настаивает на том, что следующие полтора месяца до Чемпионата мира в Катаре буду очень важными для клуба.

После победы Бразилии над Тунисом (5-1), защитник «Юве» заявил: «Сейчас у нас будет полтора месяца клубных соревнований, чтобы вернуть «Ювентус» туда, где ему место. Мы знаем, что у нашей команды есть все, чтобы снова побеждать – это заложено в нашем менталитете – сейчас мы должны сосредоточиться на успехах клуба».