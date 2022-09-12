«Сомневаюсь, что позицию Кандревы кто-то учитывал». Бонуччи не согласен с решением об отмене гола в матче с «Салернитаной»

Вчерашний вечер на стадионе «Альянц» получился неприятным для «Ювентуса». Все разговоры после матча были только об отмененном голе на последних минутах.

Уходя на перерыв, команда Аллегри проигрывала 0-2, но во втором тайме им удалось сравнять счет. В самой концовке матча «Ювентус» даже забил третий гол, но его не засчитали: видеоассистенту показалось, что в момент удара Милика Бонуччи, который участвовал в эпизоде, но мяча не коснулся, находился в положении вне игры.

После матча появилась запись, на которой видна позиция Антонио Кандревы в момент инцидента: игрок «Салернитаны» находится к воротам ближе, чем участвующий в эпизоде Бонуччи, но VAR не учел этот факт.

Капитан «Ювентуса», ожидаемо, был вне себя, объясняя, почему гол Милика нужно было засчитывать.

«Мне объяснили, что я был вовлечен в активную игру, но моя позиция не мешала Сепе сделать сэйв – это игра по правилам», - цитирует Бонуччи Gazzetta dello Sport.

«Я сомневаюсь, что позицию Кандревы кто-то учитывал, хотя он был ближе к мячу, чем я. Это должно было быть приятно во внимание, нужно было показать полную картину эпизода, но этого не произошло».

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