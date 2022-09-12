«Ювентус» готовится продлить соглашение с Данило

Данило присоединился к «Ювентусу» в 2019 году – это была сделка по обмену с «МанСити», куда из Турина отправился Жоау Канселу.

Данило было непросто адаптироваться в команде Маурицио Сарри, но в итоге Данило добился успеха в «Ювентусе», закрепился в основном составе и стал важнейшим игроком команды.

Бывший футболист «Мадрида» изначально был правым защитником, но теперь может действовать на любой позиции в обороне: периодически Макс Аллегри использует Данило даже в качестве опорника.

Про информации IlBianconero, «Ювентус» думает продлить соглашение с 31-летним футболистом. Действующий контракт Данило рассчитан до 2024 года, но клуб готов предложить ему продление до 2025 или 2026 года.

Сообщается, что стороны почти год ведут переговоры о новом соглашении.

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