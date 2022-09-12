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Великий ассист Кьеллини на 50 метров! Такому позавидовал бы сам Пирло

Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
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В прошедшем матче между «Лос-Анджелесом» и «Далласом» в МЛС нельзя не отметить великолепную игру Джорджо Кьеллини. В добавленное к первому тайму время ветеран выполнил впечатляющий ассист на Кристиана Аранго: итальянец из центра поля ловко сделал пас на одноклубника, который открыл счет в матче.

Хотя в итоге победа осталась за «Далласом», Кьеллини доказал, что порох в пороховницах у него все еще есть.

«Лос-Анджелес» сохраняет лидерство в таблице МЛС, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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