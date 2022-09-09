«Я так счастлив!»: Паредес рассказал, что на его переход в «Ювентус» повлияли Ди Мария и Маркизио

Леандро Паредес был представлен как новый игрок «Ювентуса». На пресс-конференции аргентинец сказал пару слов о том, что чувствует, надев футболку «бьянконери», а также не забыл упомянуть своих нынешних и бывших одноклубников.

О задачах с «Ювентусом»

«Я очень рад быть здесь, в «Ювентусе», в том числе потому, что это отличный клуб, за который играют много чемпионов. Я уверен, что мы можем выступать намного лучше, чем в первых двух играх с момента моего прихода. Я буду стараться выкладываться на сто процентов и слушать мистера Аллегри. Тренер попросил меня играть вертикально, я так и сделаю. В Италии я вырос как игрок и как мужчина, поэтому я очень рад быть здесь, в «Ювентусе», в этот момент моей карьеры».

О выборе нового клуба

«Почему я выбрал «Юве»? Как я уже говорил, у меня было так много шансов приехать сюда, я всегда хотел однажды попасть в этот клуб. Я хотел играть, я хотел вернуться в Серию А, думаю, я выбрал правильное время, чтобы осуществить задуманное. Я даже не думал о том, что трансфер может сорваться. Я всегда был уверен, что перейду в «Юве», у клуба тоже не было сомнений. Сейчас я очень счастлив».

О Ди Марии и Маркизио

«Как только я услышал, что Ди Мария переходит сюда, мы начали обсуждать это с ним и с нашими семьями, которые очень дружны. Мы хотели остаться вместе, и через пару дней решение было принято, я приехал позже. Останется ли Ди Мария в клубе в будущем? С тех пор, как я перешел в «Юве», я несколько раз говорил ему, что он должен остаться с нами хотя бы еще на год, надеюсь, что смогу убедить его! Я также разговаривал с Клаудио Маркизио, с которым познакомился в «Зените». Он всегда меня поддерживал. Клаудио был одним из тех, кто писал мне и советовал перейти в «Ювентус».

Как вам трансфер Паредеса? Рассчитываете на то, что Леандро усилит «Юве»? Пишите, что думаете, в комменты!