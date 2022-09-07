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После ошибки Доннаруммы Маккенни забил симпатичный мяч головой

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В матче «Ювентуса» против «ПСЖ» Маккенни забил гол через семь минут после выхода на поле.

На 53-й минуте «Юве» разыграл угловой. Костич ювелирно навесил в штрафную парижан с левого фланга. Доннарумма выдвинулся вперед, чтобы перехватить мяч, но не успел! Маккенни выиграл борьбу в воздухе и головой забил мяч, сократив отставание «Ювентуса».

Просто посмотрите, как неудачно в этом эпизоде сыграл лучший голкипер Европы:

Любопытно, что перед матчем болельщики «бьянконери» не хотели, чтобы американец выходил на поле. Уэстон отлично ответил всем хейтерам.

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