Туринская Старушка
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Недвед ушел в загул: вице-президент «Ювентуса» набрал полный автобус девушек, устроил пьяные танцы и шатаясь гулял по Турину

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Во время карьеры полузащитник все свободное время проводил дома.

Ранее в сеть слили видео, на котором чех танцует с полуобнаженными девушками, одну из которых держит за грудь.

А сейчас появились подробности о том, как начинался вечер.

О причинах такого поведения обладателя Золотого мяча можно только догадываться.

Отметим лишь, что Недвед жил со своей женой Иваной с 1992 года, у пары есть двое детей, Ивана и Павел.

Potret Manis Ivana, Putri Pavel Nedved yang Grogi saat Bertemu Ronaldo

Пара разошлась в 2019 году, и Недвед начал встречаться с девушкой Луцией, которая на 23 года моложе его.

Nedved e Lucie Anovcikova: divorzio in vista dalla moglie - Corriere.it

В декабре 2021 года стало известно о том, что новой возлюбленной Недведа является известная словацкая 49-летняя певица Дара Ролинс.

Dara Rolins is dating football player Pavel Nedvěd. The relationship is long overdue

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