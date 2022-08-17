Как Ди Мария убедил своего бывшего одноклубника присоединиться к «Ювенутсу»

Еще в начале этого лета Анхель Ди Мария не хотел переходить в «Ювентус». Футболист только что завершил свое семилетнее сотрудничество с «ПСЖ» и собирался вернуться в Аргентину.

Сейчас ситуация совершенно другая. 34-летний футболист не только принял предложение «Юве», но и работает как агент на пользу клуба.

По данным Tuttosport, Леандро Паредес готов присоединиться к бьянконери после того, как Ди Мария убедил его в этом. Аргентинцы вместе играли в Париже и надеются воссоединиться в Турине. Согласно источнику, ветеран сказал молодому соотечественнику о том, что «Ювентус» собрал потенциально чемпионский состав, кроме того, в раздевалке хорошая атмосфера.

И хотя Паредес согласен на трансфер, сейчас ему остается только ждать и надеяться, что «Ювентус» и «ПСЖ» смогут прийти к соглашению.

По контракту с парижским клубом у 27-летнего футболиста остался год, поэтому он должен быть доступен для покупки по относительно низкой цене. Но итальянцам сначала придется найти ему место в команде, избавившись от Рабьо и Артура.

У Паредеса уже есть опыт в Серии А, он представлял «Эмполи» и «Рому» с 2015 по 2017 год.