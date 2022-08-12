Двое футболистов «Ювентуса» могут вернуться в строй к старту Серии А

«Ювентус» может получить усиление на старте Серии А, сразу два травмированных игрока возвращаются к команде.

«Юве» пострадал от травм важнейших футболистов Макса Аллегри, тренерскому штабу пришлось планировать тренировки команды не в полном составе.

Поль Погба и Уэстон Маккенни – два ключевых игрока, получивших травмы в начале предсезонки.

И если француз пока далек от возвращения на поле, то Маккенни прогрессирует и может появиться на скамейке запасных в первом матче «Ювентуса» в Серии А против «Сассуоло» 15 августа.

Хуан Куадрадо тоже радует позитивными новостями, по сообщениям, он настолько набрал форму, что может даже претендовать на место в стартовом составе первого матча «Ювентуса» в Серии А.