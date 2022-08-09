Фабио Каннаваро призывает болельщиков «Ювентуса» не паниковать раньше времени

Фабио Каннаваро заступился за «Ювентус» после не самой впечатляющей предсезонки. Команда Макса Аллегри неудачно завершила прошедший сезон, и болельщики надеются, что сейчас ситуация поменяется.

Однако, клуб потерял несколько ключевых игроков в трансферное окно, а прошедшие летом товарищеские матчи не вселили уверенности.

Некоторые болельщики уже начали переживать, что команда снова будет не в форме, но чемпион мира Фабио Каннаваро настаивает, что предсезонку не всегда нужно учитывать, ситуация может существенно измениться, когда на конку будут три очка.

«Товарищеские матчи летом имеют мало значения. Возможно, футболистам было тяжело, потому что тренировки были очень интенсивными, мы же не знаем. К матчам предсезонки всегда нужно относиться с долей скептицизма, потому что когда на кону три очка, то картина совершенно другая», - цитирует Каннаваро Caliciomercato.