«Так волнительно носить эту футболку»: Гатти рассказал о своей любви к «Ювентусу»

Федерико Гатти пообщался с изданием Sky Sport после матча «Ювентуса» против молодежки клуба. Федерико вкратце рассказал о своих впечатлениях от первого месяца в команде.

О победе над «Ювентусом» U23

«Я хотел сыграть еще немного. Когда ты на поле, никогда не хочется заканчивать игру. Но сегодня день праздника, по которому мы будем скучать».

О болельщиках «Юве»

«Безусловно, болельщики — наша сила, для меня уважение к ним — это самое главное. Я бы уделил им еще больше времени после матча, но нам нужно было уходить».

О первом месяце в клубе

«Это было даже лучше, чем я ожидал. Так волнительно каждый день носить эту футболку и тренироваться вместе с чемпионами. Здесь, если у человека есть трудолюбие и желание совершенствоваться, он будет только расти. Я чувствую себя намного лучше. Мне предстоит еще многому научиться, я очень счастлив быть в «Ювентусе».

О задачах на сезон

«На тренировках я стараюсь обращать внимание на мельчайшие детали, чтобы совершенствоваться. Понятно, что к концу сезона я хочу достичь максимального результата как на командном, так и на личном уровне. Для меня важно подняться как можно выше вместе с командой. Никакой конкретики не скажу, но я хочу подняться как можно выше!»

Новый центральный защитник «Ювентуса» в очередной раз показывает свои скромность, трудолюбие и теплое отношение к команде. Грядущий сезон станет для 24-летнего футболиста первым в Серии А. Согласитесь, для Гатти не найти лучшей школы защиты, чем «Ювентус».