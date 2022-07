«Отбросы футбольного мира»: фаната «Юве» вынудили переодеться во время матча «Интера»

Сезон официально еще не начался, а футбольные страсти уже вовсю кипят.

На стадионе в итальянском городе Феррара миланский «Интер» встречался с «Монако». Команды разошлись полюбовно, согласившись на ничью со счетом 2:2, а вот болельщики мирно смотреть футбол не стали.

Один из зрителей спокойно наблюдал за матчем, на его несчастье болельщики «Интера» заметили, что на мужчине была надета футболка «Ювентуса». Думаю, не стоит уточнять, какие именно эмоции вызвали черно-белые цвета у фанатов «нерадзурри».

Толпа поклонников «Интера» набросилась на мужчину с оскорблениями, в итоге бедный фан «Ювентуса» был вынужден сменить одежду прямо на трибуне. Напряжение было столь высоким, что в дело вмешались полицейские, умолявшие мужчину скорее снять с себя футболку ради сохранения общественного порядка.

Non andava bene nemmeno la maglia che si è cambiato dopo solo perché era nera con le striscie bianche, a me fanno incazzare gli adulti che in questi casi si comportano peggio dei ragazzi pic.twitter.com/N8En6B38p4