Федерико Бернардески прощается с «Ювентусом»

Федерико Бернардески эмоционально попрощался с «Ювентусом» после того, как был подтвержден его трансфер в «Торонто» на правах свободного агента.

Полузащитник перешел в «Юве» из «Фиорентины» в 2017 году. Этим летом его контракт с туринским клубом истек.

В свое время Бернардески считался одним из самых талантливых футболистов в Серии А, «Юве» должен был сделать его своей новой суперзвездой. Но не все пошло по плану, появление Федерико в клубе не оправдало больших ожиданий.

По итогам прошедшего сезона Феде не смог найти себе топ-клуб в Европе и отправляется в МЛС.

В прощальном письме Федерико написал:

«Целая жизнь закончилась.

Этот город, эти цвета сопровождали меня, как спортсмена, мужчину и отца!

Пятилетнее путешествие было наполнено незабываемыми победами, болезненными поражениями, а заканчивается осознанием необходимости перемен, профессионального и личностного развития.

Критика была стимулом, овации – гордостью!

Я покидаю Турин, мой дом.

Я покидаю «Ювентус», мою семью.

С благодарностью и уважением.

Спасибо всем!!».