Фанаты «Юве» встречают Ди Марию в Турине

Анхель Ди Мария готовится начать новое приключение в футболке «Ювентуса». Аргентинец прибыл в Турин, чтобы пройти медицинский осмотр.

Возле клиники его поджидала толпа фанатов. Болельщики были в восторге от аргентинца, который, в свою очередь, был крайне радушен. Анхель раздал болельщикам автографы.

Di Maria has arrived to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus. pic.twitter.com/1FaBxQjXDg