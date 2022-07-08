Туринская Старушка
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Фанаты «Юве» встречают Ди Марию в Турине

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Анхель Ди Мария готовится начать новое приключение в футболке «Ювентуса». Аргентинец прибыл в Турин, чтобы пройти медицинский осмотр.  

Возле клиники его поджидала толпа фанатов. Болельщики были в восторге от аргентинца, который, в свою очередь, был крайне радушен. Анхель раздал болельщикам автографы.

После медицинского обследования «Ювентус», вероятнее всего, подпишет с Ди Марией контракт, по которому аргентинец будет получать 7 миллионов евро за сезон – такую зарплату Анхель требовал с самого начала переговоров. 

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