Фанаты «Юве» встречают Ди Марию в Турине

Анхель Ди Мария готовится начать новое приключение в футболке «Ювентуса». Аргентинец прибыл в Турин, чтобы пройти медицинский осмотр.

Возле клиники его поджидала толпа фанатов. Болельщики были в восторге от аргентинца, который, в свою очередь, был крайне радушен. Анхель раздал болельщикам автографы.

Di Maria has arrived to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus. pic.twitter.com/1FaBxQjXDg — Max Aimé-Thierry (@maxaimethierry) 8 июля 2022 г.

После медицинского обследования «Ювентус», вероятнее всего, подпишет с Ди Марией контракт, по которому аргентинец будет получать 7 миллионов евро за сезон – такую зарплату Анхель требовал с самого начала переговоров.