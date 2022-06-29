🎥Лучшие моменты Куадрадо в сезоне 2021\22

Вот уже второй сезон подряд Хуан Куадрадо является одним из лучших в составе «Ювентуса». Колумбиец сыграл важную роль на правом фланге, хотя сезон для клуба получился не самым удачным, Куадрадо максимально качественно выполнял свою задачу.

В официальном аккаунте Старой Синьоры в Twitter появилось видео, в котором собраны лучшие моменты Кударадо с прошлого сезона. Можно увидеть великолепный дрибблинг и танцы футболиста, а также угловой удар в ворота «Дженоа» и победный гол в матче с «Фиорентиной».