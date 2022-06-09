«Торино» хочет сохранить одного из игроков «Ювентуса» по завершении аренды

«Ювентус» и «Торино» - принципиальные соперники, так что им непросто прийти к соглашению о продаже игроков друг другу.

Однако, пока только «Торино» упирается и не хочет предоставлять «Ювентусу» свои лучшие кадры. А «Юве» отправил соседу двух футболистов, чтобы помочь им в прошедшем сезоне. Роландо Мандрагора и Марко Пьяца возвращаются на базу Старой Синьоры, но точка в этом деле еще не поставлена.

Calciomercato сообщает, что клуб намерен начать переговоры с «Ювентусом», чтобы сохранить Мандрагору. «Торино» мог бы выкупить его за 14 млн евро, но эта сумма кажется им слишком высокой, они надеются договориться о скидке.

Ожидается, что клубы также будут обсуждать и трансфер Пьяцы, хотя «Торино» больше настроен на сохранение Мандрагоры.