Будущее Дзаньоло в «Роме» под вопросом: «Ювентус» следит за ситуацией

Имя Николо Дзаньоло – одно из самых популярных на трансферном рынке Серии А, его контракт с «Ромой» истекает в июне 2024 года, и ходят упорные слухи о его прощании с клубом.

Il Messaggero сообщает, что «Рома» намерена рассмотреть предложения, которые поступят по игроку. На данный момент клуб рассматривает два варианта развития ситуации Дзаньоло:

Пока не продлевать его контракт и ждать истечения срока его действия с возможностью продажи уже в январе следующего года, как это сделала «Фиорентина» с Влаховичем.

Продлить контракт Дзаньоло с увеличением заработной платы примерно на 5 млн евро, то есть вдвое больше текущей заработной платы и добавить в контракт отступные в размере 50 млн евро.

«Ювентус» продолжает следить за ситуацией и оценивает, есть ли шанс вступить в переговоры, возможно, также воспользовавшись включением некоторых игроков для снижения суммы трансфера.