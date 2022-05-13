«Юве» вряд ли выкупит Морату: «Барса» снова наступает, а у футболиста только одно желание

Сезон близится к завершению, и к июлю «Ювентусу» предстоит принять важные решения по нескольким игрокам, среди них и Альваро Мората.

По сообщению испанского издания AS, шансы на то, что Альваро останется в Турине, уменьшаются, поскольку «Барселона» снова оказывает на него давление: испанец — первая альтернатива в случае, если Левандовски не приедет в столицу Каталонии.

Кроме того, согласно испанским источникам, «Атлетико Мадрид» не намерен предоставлять «Ювентусу» скидку и требует выплату 35 млн евро, первоначально согласованных для его выкупа футболиста, и это еще больше снижает вероятность того, что «бьянконери» решат выкупить его.

Как пояснили в Corriere dello Sport, любви Мораты к Турину и цветам «Ювентуса» может быть недостаточно, и не только в экономическом плане: испанец ставит своей личной целью попадание на чемпионат мира в Катаре, и находится в поиске клуба, который гарантирует ему игровое время.

В этом сезоне Мората провел 47 игр за «Ювентус», забив 11 голов, что является его худшим сезонным результатом с 2014 года.