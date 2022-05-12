Джорджио Кьеллини подтвердил, что покинет «Ювентус» в конце сезона

Джорджо Кьеллини подтвердил, что покинет "Ювентус" в конце этого сезона.

"Результат разочаровывает, тем более, что "Интер" владел мячом больше, хотя у нас было предостаточно моментов, - рассказывает Кьеллини после игры.

- Маттиа Перин фактически остался без работы, потому что мы пропустили два фантастических гола и два гола с пенальти. "Интер" на протяжении всего сезона доказывал, что сильнее нас, а это что-то да значит. Я надеюсь, что гнев от трёх поражений от "Интера" лишь подогреет нас на следующий сезон.

Скудетто выигрываются не только в больших матчах, но и в рутинной ежедневной работе. Очень жаль заканчивать сезон без единого трофея, впервые за десять последних лет. Теперь нужно использовать этот факт как топливо на следующий сезон.

Мы знаем, что что-то не сработало, несмотря на процесс роста, очевидно, что мы хуже остальных. При всем моем уважении, "Милан" уступает "Интеру" по силе, но именно они вперёд. Это значит, что не только качество является определяющим моментом, и нашей команде не хватает решимости и голода, которые характеризовали "Юве" все эти годы, и это нужно исправлять как можно скорее.

Я прошел через эпохи, мы занимали седьмое место два сезона подряд, но та эпоха закончилась и началась другая. Это нужно понимать. Тренер - лучший человек, который сможет передать эту ДНК команде в будущем, и эта команда не может позволить себе закончить ещё один сезон без трофеев.

Мы провели 10 великолепных лет, теперь дело за парнями. Я сделал все, что мог, и надеюсь, что после меня что-то осталось. В понедельник я попрощаюсь с родным стадионом "Ювентуса", а затем, возможно, немного отыграю против "Фиорентины".

Это мой выбор на все 100 процентов, я счастлив уйти на таком высоком уровне, потому что в течение многих лет я говорил, что не хочу заканчивать борьбу и не иметь возможности играть на своем уровне. Я отдал клубу все свои силы, скоро я стану самым большим фанатом "Ювентуса", но уже со стороны. После стольких лет в этом клубе, просто невозможно не остаться его фанатом".

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