Защитник «Ювентуса» в шаге от подписания нового контракта

После продления Хуана Куадрадо и Маттиа Перина, еще один игрок «Ювентуса» готов подписать новый контракт.

Как сообщает Tuttosport, Маттиа Де Шильо находится в шаге от продления контракта. Источник считает, что переговоры между двумя сторонами практически завершены.

29-летний футболист поднялся по карьерной лестнице в «Милане» и стал фаворитом Макса Аллегри. В 2017 году он воссоединился со своим тренером в «Ювентусе».

Его путь вТуринском клубе был наполнен взлетами и падениями. После прихода Андреа Пирло, клуб отправил Де Шильо в аренду в лионский «Олимпик».

Тем не менее, возвращение Аллегри прошлым летом дало новую жизнь карьере игрока в «Ювентусе».

У итальянца в настоящее время истекает контракт, но, похоже, его игра в этом сезоне обеспечила ему новое соглашение с клубом. Однако, подразумевается снижение заработной платы – это уже общая политика руководства с приходом генерального директора Маурицио Арривабене.