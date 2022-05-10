Николо Фаджоли: «Первыми меня поздравили с выходом в Серию А Кьеза и Мората»

"Кремонезе" сенсационно вышел в Серию А на следующий сезон, и одним из лидером команды считается молодой футболист Николо Фаджиоли, принадлежащий "Ювентусу". В интервью для издания Tuttosport, Фаджиоли рассказал о своих текущих успехах.

"Пожалуй, пора заканчивать с празднованиями выхода в Серию А. После матча против "Комо", праздновали до пяти утра. Для кого-то это произошло неожиданного, но, на мой взгляд, это абсолютно заслуженный результат, и мы были вознаграждены за свою работу. Что вспоминается в первую очередь? Гол в ворота Буффона. Джиджи отличный человек: в конце матча он похвалил меня.

Первыми меня поздравили с выходом в Серию А Кьеза и Мората. Вообще, еще с прошлого года у меня прекрасные отношения с Альваро и его семьей. Готов ли я к "Юве"? Да. Моя мечта остаётся прежней, но что будет в будущем я не знаю, как и Альваро. Сейчас я наслаждаюсь текущим успехом, а потом сядем за стол переговоров с руководителями "Ювентуса" и моими агентами.

Что касается Кремо, то я прекрасно себя здесь чувствую, но моя судьба зависит не от меня. Конечно, повышение по дивизиону доставляет мне двойное ощущение удовольствия, ведь я в "Кремонезе" играл еще будучи ребёнком. Пеккья? Он очень хороший тренер. Он очень верит в меня, и я его очень уважаю.

Моя позиция? Реджиста или медзала.

Кого я могу назвать своим кумиром? Модрича. Если бы мне была представлена возможность с ним поужинать, то я бы спросил его, как он может сохранять мотивацию в свои годы.

Что, если бы Модрич перешёл в "Юве"? Ну, это вообще моя мечта.

Что я помню о Роналду? У Криштиану был совершенно уникальный дух. Время от времени я до сих пор ему пишу, и он всегда отвечает.

Миретти? Было бы здорово с ним поиграть, мы вместе выросли в юношеской академии "Ювентуса". Вообще, в "Ювентусе" много чемпионов, и нужно понимать, что пробиться в состав будет нелегко. Но ведь амбиции и должны быть такими!

Прежде всего, необходимо запастись правильным менталитетом, который заставляет тебя оставаться на правильном пути для достижения важной цели, например, такой как переход в Серию А. Также, очень важно, когда в команде есть и молодые и опытные игроки. Я получил большой опыт, пройдя путь с командой "Ювентуса" до 23 лет. Это отличный проект, и я надеюсь, что в этом году они смогут пробиться в Серию В".

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