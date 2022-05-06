Джорджио Кьеллини: «Серия А нуждается в стадии плей-офф»

Капитан "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини рассказал о том, что все ещё сконцентрирован на карьере футболиста. Легендарный игрок также заявил, что в Серии А необходимо ввести систему плей-офф.

"Пока играешь в футбол, нужно думать только об этом. Я никогда не думал ни о чем другом, - рассказывает Кьеллини в интервью для издания La Stampa. - Очевидно, что я хотел бы в какой-то момент начать путь руководителя, чтобы максимально использовать тот опыт, которого я набрался за свою карьеру, и применить его в другой среде.

Я хотел бы сосредоточиться на том, что происходит вокруг поля, и мне нужно многому научиться. Я хорошо знаю этот вид спорта, но только лишь этого недостаточно, чтобы быть руководителем. Я знаю все о Континассе, даже то, где на углах висит паутина, но имею смутное представление о том, что происходит в штаб-квартире.

Итальянский футбол нуждается в изменении некоторых правил и менталитета. В нашей стране слишком много консерватизма. В деловом мире делают то, что нужно делать, но в футболе почему-то любое изменение рассматривается как потенциальная угроза. Взять хотя бы стадионы, ведь все понимают, что нам нужна инфраструктура, позволяющая привлекать семьи и детей на стадион, чтобы они были ближе к нашему миру. Построить их, однако, нельзя. Всегда есть какая-то бюрократическая заминка или кто-то, кто мешает планам.

Также необходимо изменить формат Серии А. Например, турнир был бы более непредсказуемым, если бы в нем использовалось правило плей-офф. Это будет нечто невероятное, что привлечет миллионы болельщиков. Новые вещи пугают, и в итоге ничего не происходит. Наша общая цель - сохранить страсть к игре, иначе можно потерять огромное социальное наследие".

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