«Ювентус» восстановил двух игроков к матчу с «Дженоа»

Сегодня «Ювентус» встретится с «Дженоа» в Серии А, и это матч, который они захотят выиграть, даже несмотря на то, что они обеспечили себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Для «Дженоа» победа необходима, потому что они могут вылететь из дивизиона по окончании сезона.

После этой игры «Юве» встретится с миланским «Интером» в финале Кубка Италии, и им нужно, чтобы их лучшие игроки вернулись и были в форме.

«Ювентус» усилит возвращение двух важных игроков к сегодняшнему матчу с «Дженоа».

Football Italia утверждает, что Хуан Куадрадо и Маттиа Де Шильо снова готовы играть, и они были включены в состав на этот матч.