Агент Бруно Гимараеша рассказал о том, почему его клиент не перешёл в «Ювентус»

Агент игрока "Ньюкасла" Бруно Гимараеша, Алексис Малалволта рассказал о том, что "Ювентус" действительно интересовался игроком во время зимнего трансферного окна."Слухи об интересе "Ювентуса" в январе? Да, контакты с туринским клубом действительно были. Могу это подтвердить. Тем не менее, в январе все переговоры ведутся достаточно быстро, мы не могли затягивать их слишком долго. Нам пришлось ждать середины месяца, чтобы дождаться конкретных действий. В итоге, я приехал на переговоры с "Ньюкаслом" и понял, что здесь они пройдут на более серьёзном уровне. Бруно не мог ждать еще шесть месяцев, чтобы определиться со своим будущем в год проведения Чемпионата мира.

В 2020 году мы уже узнавали у клуба о готовности отпустить игрока. Бруно только перешёл в "Лион", но им уже интересовался "Ювентус", однако вариант с арендой и опцией выкупа был исключён. Экс-директор клуба Жуниньо заявил мне, что президент согласится продать его только за 70 миллионов евро. Это было действительно сложно в условиях мирового финансового кризиса"

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