Погба расстается с «МЮ»: свист болельщиков и провокационная реакция, «Ювентус» сохраняет интерес

К настоящему времени разрыв между Полем Погба и «МЮ» кажется неизбежным, особенно после улюлюканья болельщиков вчера во время матча с «Норвичем» и реакции футболиста, которая стала вирусной.

У французского полузащитника вот-вот истечет контракт, и он так и не смог договориться о продлении с «Юнайтед».

«Ювентус» выглядят заинтересованным, Погба – основная цель клуба в полузащите, но для того, чтобы сделка стала возможной, необходимо продать Рэмзи, который в настоящее время находится в аренде у «Рейнджерс», а также Рабьо, что облегчит зарплатную ведомость: оба футболиста получают по 7 миллионов за сезон.

Paul Pogba’s reaction when he was booed by his own fans 😕 pic.twitter.com/FlFymoEpF6