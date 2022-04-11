«Юве допустил ошибку, продав Бентанкура»:бывший игрок «Кальяри» критикует «бьянконери»

«Я считаю ошибкой «Ювентуса» отдать Бентанкура, учитывая ситуацию в полузащите. Это игрок, который уже некоторое время играет в Серии А, но он все еще молод и ему есть куда расти».

«Он также является очень важной частью национальной сборной. В «Тоттенхэме», что неудивительно, он проявляет себя», - заявил Нельсон Абейон, бывший полузащитник «Кальяри», для Juventusnews24 о Родриго Бентанкуре.

Во время январского трансферного окна «Ювентус» продал «Бентанкур» «Тоттенхэму» за 19 млн евро плюс 6 млн евро при достижении конкретных спортивных целей в течение срока действия контракта. Важные цифры для игрока, который не показал себя в «Юве» так, как ожидалось.