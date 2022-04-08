«Это по-прежнему важный год», — агент Фаджоли говорит о его будущем в «Ювентусе»

Агент Николо Фаджоли, Андреа Д’Амико, обсудил будущее полузащитника, который продолжает блистать в аренде в «Кремонезе». 21-летний футболист быстро развивается в клубе Серии В, где он стал игроком основы.

Николо провел 28 матчей и забил три гола, отдав шесть результативных передач товарищам по команде.

«Юве» был бы впечатлен тем, как он играет вдали от дома, но достаточно ли этого, чтобы предоставить ему место в их команде в следующем сезоне?

Макс Аллегри любит работать с признанными игроками, которые, как он уверен, могут гарантировать впечатляющие результаты.

Вот почему «Юве» продолжает покупать игроков, хотя их молодежная команда выпускает одних из лучших в стране.

Д’Амико говорит, что его клиенту нужно будет продолжать играть, чтобы продолжить свое развитие.

«Будущее? Мы поговорим об этом в нужный момент. Это по-прежнему важный год для его взросления, молодой игрок должен играть постоянно, если он не может найти место в своей домашней команде, он все равно должен проходить обучение в другом месте», - сказал агент Calciomercato.