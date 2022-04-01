«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулусевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» готов начать переговоры с «Ювентусом» о выкупе Деяна Кулусевски после его блестящих выступлений во второй половине сезона.

Швед находится в Лондоне на правах аренды, в его игре произошли серьезные изменения по сравнению с тем скучным форвардом, которого мы видели в «Ювентусе» ранее в этом сезоне.

Антонио Конте ведет свою команду к месту в зоне Лиги Чемпионов по итогам сезона.

«Шпоры» довольны Кулусевски, и Tuttomercatoweb утверждает, что они не думают, что есть необходимость тратить время, прежде чем воспользоваться правом выкупа. «Тоттенхэм» готов начать переговоры с Бьянконери о подписании Деяна в ближайшее время, чтобы он мог поселиться в Лондоне.