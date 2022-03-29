Туринская Старушка
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Де Шильо и Куадрадо близки к продлению контрактов с «Ювентусом»

Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Маттиа Де Шильо Маттиа Де Шильо
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После того, как на прошлой неделе стало известно о судьбе Пауло Дибалы, следующие несколько дней могут стать решающими для будущего других игроков «Ювентуса», контракты которых истекают.

Речь идет о Маттиа Де Шильо, Хуане Куадрадо, Маттиа Перине и Федерико Бернардески.

Согласно ilBianconero, есть некоторые позитивные новости относительно продления контрактов Куадрадо и Де Шильо.

Источник ожидает, что оба футболиста подпишут новые контракты в ближайшие дни после достижения договоренностей с руководством.

Колумбиец должен поставить свою подпись на двухлетнем контракте, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон. Что касается итальянца, то его новая зарплата в ближайшие три года должна составить около 2 миллионов.

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