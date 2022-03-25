Туринская Старушка
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«Ювентус» изучает удар центр поля: идеальное усиление может прийти из Голландии

Ювентус Ювентус
Оркун Кекчю Оркун Кекчю
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По информации итальянских СМИ, целью «Ювентуса» по укреплению полузащиты является Оркун Кекчю, принадлежащий «Фейеноорду».

7 голов и 8 передач за голландский клуб в этом сезоне, а оценка стоимости игрока по данным Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

После покупки Закарии в январе «бьянконери» рассматривают интересного игрока для усиления полузащиты, в которой у команды Аллегри много проблем.

Обладая голландским паспортом, 22-летний футболист все же выбрал сборную Турции, где, несмотря на свой юный возраст, он уже является главным героем.

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