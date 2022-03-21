«Ювентус» может подписать Рюдигера и Жоржиньо

"Ювентус" близок к подписанию двух игроков "Челси" - Антонио Рюдигера и Жоржиньо. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, защитник уже дал согласие на переход в туринский клуб на правах свободного агента после истечения срока его контракта с "Челси". Ожидается, что он подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой примерно 6,5 миллионов евро за сезон."Бьянконери" также работают над подписанием Жоржиньо. Контракт итало-бразильского полузащитника с "Челси" истекает в 2023 году, и сейчас "Ювентусу" необходимо согласовать сумму трансфера с командой Тухеля. Журналисты предполагают, что Жоржиньо также готов подписать контракт на 4 года с зарплатой в 6,5 миллионов евро за сезон.Тем не менее, журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Ювентус" действительно обращался к Рюдигеру с предложением, однако стороны пока не смогли достигнуть соглашения.

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