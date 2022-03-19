Решающие недели для будущего Дзаньоло: помощь «Ювентусу» может исходить непосредственно от Моуринью

Согласно La Gazzetta dello Sport, эти недели могут стать решающими для будущего Николо Дзаньоло, который остается в поле зрения «Ювентуса» в преддверии следующего лета.

Важную роль в его будущем сыграет Жозе Моуринью, который, кажется, не думает, что его нельзя продать, и помочь таким образом коллеге Аллегри, который считает его необходимым для повышения уровня игры в центре поля «Ювентуса».

Дзаньоло года оценивается "Ромой" как минимум в 40 миллионов евро, но бьянконери хотят снизить экономические затраты, включив в сделку карту Маккенни.