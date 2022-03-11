Хуан Куадрадо не переживает по поводу промедления «Ювентуса» с новым контрактом

Хуан Куадрадо — один из нескольких игроков, у которых истекает контракт с «Ювентусом».

До окончания сезона остается несколько месяцев, а «Бьянконери» до сих пор не продлили контракт с ним и другими футболистами, которые скоро станут свободными агентами.

Вингер был неотъемлемой частью «Юве» в последние несколько сезонов, его универсальность помогала выигрывать матчи.

Поскольку он эффективно работает в защите и нападении, Макс Аллегри захочет сохранить его в составе.

Колумбиец не переживает, что время уходит, и утверждает, что «Ювентус» — его клуб.

Он сказал Tuttojuve: «Я очень спокоен, клуб и мое окружение ведут переговоры. Для меня не важно, я подпишу контракт сейчас или через какое-то время. Здесь, в Турине, я чувствую себя прекрасно, а «Ювентус» — моя семья».