Конте заявил, что «Тоттенхэм» стал слабее после подписания игроков «Ювентуса»

В январе «Тоттенхэм» подписал Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура из «Ювентуса», но Антонио Конте признал, что его команда сейчас слабее, чем когда открылось трансферное окно.

Клуб из северного Лондона разрешил уйти Танги Ндомбеле, Ло Селсо, Деле Алли и Брайану Хилу в прошлом месяце, а Кулусевски и Бентанкур появились в команде в последнюю неделю перед закрытием трансферного окна.

Конте признал, что сейчас его команда слабее в интервью Sky Sport Italia:

«В январе было непросто, мы потеряли четырех важных игрока для «Тоттенхэма», а подписали только двоих».

«Таким образом, вместо того, чтобы усилить состав, мы, возможно, ослабили его».

«Ювентус», привлек двух игроков, позволив Кулусевски и Бентанкуру уйти, и сейчас состав гораздо более сильный.