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Лимит на профиков, девушка в заявке, буллитальти при ничьей в плей-офф: что нужно знать о регламенте Медиалиги

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На поле минимум по 2 медийных.

16 сентября стартовал второй сезон Winline Медиалиги. Осенью в турнире сойдутся 18 медиафутбольных команд в борьбе за один из двух главных трофеев комьюнити.

Мы прочитали регламент и собрали для вас самое главное.

Структура турнира: две группы по 9 команд, потом плей-офф. В случае ничьей в матчах на вылет – серия булитальти

Турнир пройдет в 2 этапа: 18 команд разделены жеребьевкой на две группы А и Б , 9 команд в группе играют друг с другом в 1 круг. По результатам 9 туров формируется сетка плей-офф из 8 команд, занявших 1-4 места в группе.

Плей-офф проводится по олимпийской системе:

А1 – Б4

А2 – Б3

А3 – Б2

А4 – Б1

Если матчи плей-офф закончатся ничьей в основное время, то назначаются серии буллитальти (пенальти/буллиты). Жребий определит – пенальти или буллит предстоит исполнить команде.

Матчи проводятся по обычным правилам футбола (за исключением того, что обратные замены разрешены и не ограничены). Решения по дисциплинарным санкциям принимает КДК турнира –  избирательный орган среди представителей команд (состав из 6 человек) и президента Медиалиги. 6 представителей изберут из представителей команд.

На поле обязательно должны быть 2 медийных футболиста, в заявке на сезон – девушка. Вратарь не считается профессионалом

На второй сезон Winline Медиалиги команды могут заявить не более 40 футболистов, заявка на матч не должна превышать 30 человек.

В заявке каждой команды на турнир должна быть хотя бы одна девушка.

По ходу турнира будет действовать трансферное окно: в этот период можно отзаявить и дозаявить не больше 10 игроков.

В заявке выделяются медийные футболисты и профессионалы.

Профессионалами считаются:

– футболист, заявленный за клубы Второй лиги, МФЛ, ЮФЛ, ЛФК, высший дивизион ЛФЛ в период после 01.06.22. А еще футболисты, которые завершили карьеру после сентября 2020 года;

– футболисты, участвующие сейчас или завершившую карьеру после сентября 2020 года в официальных первенствах разновидностей футбола (футзал/мини-футбол, пляжный футбол, футбол 8/8, 7/7, 6/6, 5/5 и т.д.).

Максимум 8 профессионалов в заявке, в матче могут участвовать единовременно не более 4 футболистов с таким статусом.

Вратари не считаются профессионалами, а все спорные моменты по статусам будут индивидуально обсуждаться КДК и администрацией турнира.

В заявке на матч должно быть не менее 8 медийных футболиста, на поле – не менее двух. Если в заявке на игру недостаточно медийных футболистов, квота заявляемых футболистов на игру сокращается.

У команды есть право запросить ВАР – один раз за тайм

В спорных эпизодах может использоваться ВАР – команда может использовать «челлендж» один раз за тайм. Если «челлендж» оказался верным, команда может использовать его еще раз в этом тайме.

Фото: Winline Медиалига // скриншоты с YouTube канала Winline Медиалига // телеграм-канал «Родина Медиа» // телеграм-канал Sugar FIFA

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