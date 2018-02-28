Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Футбол в деталях

    Прогноз на матч «Атлетик» - «Валенсия»

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    "Атлетик" и "Валенсия" к 26 туру решают разные задачи. У первых во внутреннем первенстве не светит ни вылет, ни места в еврокубках, у вторых сохранить за собой право участвовать в лиге чемпионов. Задачи разные, мотив один - не проиграть. Выявить победителя сложно. В Испании больше любят фолы и поваляться.

    Обслуживать матч будет знаменитый, по меркам Ла Лиги, рефери Хесус Хиль Мансано, который до матча уже знает, кому показать жк и сколько в общем. Очень принципиальный, не менее, чем матч на "Сан Мемес".

    Гости отличаются своей грубостью и количеством ЖК за матч, хозяева любят пофолить, а реф любит раздать картоны. Все складывается в пользу нас.Хесус Хиль Мансано среднее количество жк за матч - 6.2, фолов - 28.Кто знает, может и сегодня мы пробьем отметку в 6 и более жк

    Ставка: тотал ЖК больше 6, кф. 1.9

    Всем заходов, друзья. Наша страница ВК

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться