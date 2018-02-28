Прогноз на матч «Атлетик» - «Валенсия»

"Атлетик" и "Валенсия" к 26 туру решают разные задачи. У первых во внутреннем первенстве не светит ни вылет, ни места в еврокубках, у вторых сохранить за собой право участвовать в лиге чемпионов. Задачи разные, мотив один - не проиграть. Выявить победителя сложно. В Испании больше любят фолы и поваляться.

Обслуживать матч будет знаменитый, по меркам Ла Лиги, рефери Хесус Хиль Мансано, который до матча уже знает, кому показать жк и сколько в общем. Очень принципиальный, не менее, чем матч на "Сан Мемес".

Гости отличаются своей грубостью и количеством ЖК за матч, хозяева любят пофолить, а реф любит раздать картоны. Все складывается в пользу нас.Хесус Хиль Мансано среднее количество жк за матч - 6.2, фолов - 28.Кто знает, может и сегодня мы пробьем отметку в 6 и более жк

Ставка: тотал ЖК больше 6, кф. 1.9

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