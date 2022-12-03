Раньше я не болел за Месси. А на этом ЧМ внезапно начал

Признание Чернявского.

Между Месси и Роналду я всегда выбирал Роналду. Потому что спортивная история Криштиану более вдохновляющая.

Помните тот великий гол «Сампдории», когда Роналду взлетел на 71 см? Это же не природа учит так отрываться от земли. Это не природа учит так чувствовать верхнюю точку. Это не природа учит так четко бить по мячу головой. Тот шедевр – результат безумной работы.

Смотришь повтор по десятому разу и понимаешь, что тут ничего запредельного – просто человек довел каждый элемент до идеального исполнения, а потом научился соединять их за одну секунду. Это невероятно сложно, но выполнимо, если работать в режиме перфекциониста.

Я ни разу не принижаю шикарную генетику Криштиану. Да, его действия на поле восхищали, но всегда были понятны – и координационно, и технически, и на уровне мышления.

У Месси – вообще не так. Он делает вещи, часто не подвластные разуму. Ну, например, как он крутит головой и видит вообще все? Или как выворачивает стопу? Или находит ходы на клочке земли? Или проносится мимо пятерых на полудвижениях?

Смотришь на него и понимаешь: да хоть обтренируйся, но такого слалома не выйдет, такую разрезающую не дашь, такое направление атаки не придумаешь. Это база сверхчеловека из марвеловского фильма, на которого можно смотреть с попкорном, к реальности это отношения почти не имеет.

Так вот я всю жизнь выбирал тип игры Роналду – трудоголичный, но понятный.

Чемпионат мира в Катаре сильно меняет сознание. Сложно оценить, что влияет сильнее: странное поведение Криша или новый образ Месси. Скорее второе. Я не помню Лео таким – психующим, волнующимся, сомневающимся, суетящимся.

Знаете, Месси – он же очень простой парень в кепке на Audi A4.

Ему наверняка приятно быть лучшим, но, кажется, для Лео всеобщее почтение никогда не было чем-то сверхважным. Он просто любит играть в футбол и творить магию с мячом – этим питается, этим живет. Эмоции от гола для него явно важнее рекордов и восторгов в соцсетях.

Помню слова фотографа Даши Исаевой: «Когда снимала матчи Лео, сложилось ощущение, что когда у него нет мяча, он не понимает, где находится: «Что я тут делаю? Кто я?» Прострация какая-то».

В «Барселоне», где создавались все условия для творчества, Месси всегда было уютно. Он кайфовал, а все вокруг только помогали кайфовать. Заодно брали самые разные титулы. Рай для Лео.

Да, Месси можно было разозлить, он мог включиться и выпороть Пепе за то, что тот наступил ему на руку, но такое случалось редко. Для Лео футбол – это удовольствие, а не преодоление. Он никогда ничего никому не доказывал (в том числе себе).

Поэтому, думаю, и в сборной шло так себе: Месси не привык ощущать себя спасителем десяти болванов. Наоборот, он привык подпитываться их энергией и поддержкой и давать то же самое в ответ. А не умирать в попытках вытащить всех в одиночку.

Для Месси доминирование – обыденность. Он всегда достигал его с легкостью. А в редкие периоды без доминирования получалось что-то в духе ЧМ-2018 – там Лео будто и не было.

И вот наступил ЧМ-2022. Последний ЧМ, куда Месси приехал в привычном статусе, а не талисманом.

Стартовые расклады прекрасны: у Аргентины как никогда сильная сборная, Лео снова может почувствовать себя почти как в «Барселоне». Да и матч с Саудовской Аравией начался именно так – под гол Месси с пенальти, под его отмененный гол, под кучу его сильнейших пасов.

Вот только закончилось с Саудовской Аравией все не как обычно.

Тут-то и наступил перелом.

Месси будто перенастроил себя. Хватить быть добряком. Пора принять, что даже нынешнего уровня команды недостаточно – если я не включусь на 200%, ничего не получится.

После Саудовской Аравии я увидел вообще другого Месси. Лео, который не порхает на поле, а решает задачи и тянет за собой всех этих нелепых ребят вроде Акуньи и Лаутаро.

Месси бегает, пыхтит, ругается и на своих, и на чужих, бычит на судью! Наконец-то ведет себя не как блаженный, а как заряженный и озлобленный футболист.

Это мне очень по душе. С Нидерландами даже ловил себя на мысли, что чуть притапливаю за Аргентину и особенно – за Месси.

И ничего не мог с собой поделать.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Peter Cziborra, Paul Childs ; Gettyimages.ru/Jasper Juinen; globallookpress.com/Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse