🧭 Вратарь «Алании» Солдатенко смотрит в компас перед матчами. Зачем?

Увлекательная мелочь.

На этой неделе в инстаграме «Алании» появилось видео, как вратарь команды Ростислав Солдатенко перед игрой с «Уфой» просит сотрудников клуба открыть на телефоне компас.

Дальше происходит такой диалог.

– Русик, у тебя первый раз перед игрой в футбол возникло желание в компас посмотреть?

– Нет, я всегда смотрю. Восток там.

– Восток где?

– Вон туда показывает. Все, понятно, солнце оттуда будет садиться сюда.

– А с какой целью спрашивал?

– [Хотел узнать], во втором тайме откуда солнце будет светить, чтобы полегче было.

Что вообще происходит и почему Солдатенко так заморочился?

Играть против солнца – серьезное испытание для вратаря. Особенно это касается выходов и ударов верхом: кипера может ослепить так, что он потеряет контроль над мячом и не справится с простым ударом/навесом. При этом со стороны будет смотреться просто как дикая ошибка, проблема с солнцем мало кого волнует.

Поэтому вратари за этим следят и пытаются выбирать ворота так, чтобы страдать от солнца меньше. Судя по речи Солдатенко, для него лучше, когда солнце мешает в первом тайме, а не во втором. Почему? Потому что что во втором тайме цена ошибки выше.

Условно: 90-я минута, счет ничейный или разница в один гол, начинается навал, идут навесы. Вратаря (да и всю обороняющуюся команду) слепит солнце – это дает сопернику преимущество.

И по такой логике выходить против солнца в первом тайме выгоднее: и игра до перерыва обычно спокойнее, и еще минимум целый тайм на то, чтобы исправить ошибки.

Что думают о компасе другие вратари РПЛ? Спросили Песьякова, Ломаева и Реброва

Тезисы выше на первый взгляд кажутся очевидными, но не все вратари мыслят как Солдатенко. Вот мнения Артема Реброва, Сергея Песьякова и Ивана Ломаева.

Ребров: «Солдатенко, конечно, красавчик, что следит за такими вещами. Только мне кажется, что наоборот, лучше в первом тайме играть без солнца. Ведь очень важно, как ты войдешь в игру, от этого часто многое зависит. А когда ты уже вошел в игру, привык, пожил в ней, то солнце уже не так мешает.

Но это мы говорим, когда слепит в обоих таймах. А когда ты понимаешь, что ко второму тайму солнце уже сядет и скроется за трибунами, конечно, надо пытаться эти ворота на второй тайм выбирать»

Песьяков: «Здесь зависит от времени суток. Если играешь днем и понимаешь, что солнце начинает садиться, то пусть оно лучше слепит в первом тайме. Потому что тогда во втором тайме оно уже будет низко – на уровне глаз, на уровне подачи. От этого вообще никуда не спрячешься, очень неудобно.

А когда играешь в двенадцать или в час, когда солнце в пике, то там оно не так сильно мешает, только если свечка какая-то падает. В общем, факторов много, все даже сложно учесть.

Плюс этот вопрос лично для меня немного из прошлого. На юге мы обычно играем вечером, когда солнца уже нет. Да и новые стадионы построены так, что скрыты от солнца. Солдатенко пользовался компасом в Уфе – это в РПЛ как раз одно из исключений было. Там и трибуны низкие, и начинали мы из-за часового пояса пораньше. И там действительно есть история с солнцем, которую надо учитывать».

Ломаев: «Я не особо не это смотрю, но есть возможность выбрать, то всегда прошу, чтобы наша команда первый тайм играла против солнца. Ориентируюсь так: если мы будем выигрывать, то во втором тайме солнце не должно мешать. Не только мне, но и защитникам».

Солдатенко действительно что-то выиграл с помощью компаса?

Уверенно можно сказать, что выиграла «Алания» – владикавказцы победили «Уфу» 3:1, а пропустили только во втором тайме уже в добавленное время.

К 16:00 (начало матча) солнце не слепило вратарей ни в одних воротах стадиона в Уфе. Оно уже находилось за западной трибуной, с которой мы видим трансляцию. Страдания могли случиться только при угловых и стандартах с этого фланга, но тут уже никак не уберечься.

Но вообще «Алании» все же было тяжелее. На скрине видно, что тени падают под углом к воротам Солдатенко (после перерыва они будут уже перпендикулярны полю). Вероятно, во время выбора сторон в начале игры владикавказцы не угадали с монеткой. Да-да, так бывает. Когда ты все вроде бы выбрал и определил, но судья бросает монетку – и ворота выбирает соперник.

В начале второго тайма солнце постепенно пряталось за западную трибуну.

А к середине второго тайма вообще не беспокоило ни Солдатенко,

Ни вратаря «Уфы» Ивана Кукушкина.

А Солдатенко пропустил уже на 93-й минуте, во вратарскую прорвался островок солнышка, но чтобы он хоть как-то помешал, надо было находиться между боковой линией вратарской и боковой линией штрафной.

В общем, с солнцем здесь можно было разобраться и без компаса: достаточно включить хайлайты любого матча в Уфе и увидеть, как располагается тень по ходу игры в разное время суток и в разное время года.

Но теперь мы знаем: если в Уфе не пасмурно, а матч начинается поздней весной или летом с 12:00 до 14:00, то вратаря в левых (по телетрансляции) воротах будет мощно слепить солнце.

И можно даже не смотреть в компас.

Фото: VK/fcalania